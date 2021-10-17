/656563/بهدف-مصطفى-محمد-جالاتا-سراي-يحقق-الفوز-على-قينيا-سبور-صور

انتهت أحداث مباراة جالاتا سراي وقينيا سبور، بنتيجة هدف دون رد، لصالح سراي، في لقاء الجولة التاسعة، من منافسات الدوري التركي الممتاز.

وسجل الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي الهدف الأول لفريقة في الدقيقة الرابعة من إنطلاقة المباراة، في شباك قونيا سبور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الهدف من خلال متابعة من الدولي المصري مصطفى محمد للكرة، المرتدة لحارس مرمى الخصم، ليحدث تصادم ودربكة من قبل الدفاع، ويخطف مصطفى الكرة وينفرد على الشباك الفارغه.

عقاب من يتهاون أمامه 🇪🇬💥



شاهد كيف استغل مصطفى محمد خطأ الحارس والمدافع ليتقدم لفريقه في مرمى قونيا سبورpic.twitter.com/0w8JxfD6XS — FilGoal (@FilGoal) October 17, 2021

ويظهر مصطفى محمد نجم منتخب مصر، في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة اليوم، ويستمر في التواجد بعدما تمكن في تسجيل هدفين في آخر مباراة قبل التوقف الدولي.

بينما يلعب المحترف المصري أحمد حسن كوكا، مع قونيا سبور، ولم يتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق.

تشكيل جالاتا سري في مباراة قونيا سبور:

حراسة المرمى: موسليرا.

خط الدفاع: يالدن، تايلان، ألباسلان، فان أهولت.

خط الوسط: موريتان، نيلسون، كاكالادو، هاليل.

خط الهجوم: مصطفى محمد، كيريم.

فاتح تريم المدير الفني

وأوضح التقرير أن تريم أثنى على الجهود التي يبذلها مصطفى محمد في التدريبات وخلال الدقائق التي يلعبها.

تقرير آخر من سبور أرينا أشار إلى أن اللاعب اعترف بأخطائه في الفترة الأخيرة ووعد بالتغير، وهو ما فعله حين خاض تدريبات إضافية بعد انتهاء التدريب الجماعي لفريقه.

وأضاف التقرير إلى ان استقرار مصطفى محمد بدأ عندما قرر إحضار زوجته وطفله ووالدته إلى تركيا للعيش معه بدلاً من العيش بمفرده.

مصطفى محمد

قبل هز شباك ريزا سبور مرتين، لم يسجل مصطفى محمد أي هدف خلال ظهوره في 13 مباراة الموسم الجاري مع الأسود، واكتفى بصناعة هدف وحيد.

وتوقفت عملية انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية ليواصل مسيرته مع الفريق التركي معارا من الزمالك.

وبحسب موقع "FotoMac" التركي فأن بوردو سيعود لمحاولة ضم المهاجم المصري في يناير المقبل.

وبالأراضي التركي يتواجد الدولي المصري مصطفى محمد ماكينة الاهداف المصرية بالدوري التركي مع جالاتا سراي، والذي شارك اليوم بشكل رسمي في التشكيل الأساسي مع فريقة أمام ريزا سبور، ويسجل هدفي فريقة في المباراة، ويعود بفريقه في نتيجة المباراة بكل قوة.

وسجل مصطفى محمد الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة، في الدقيقة الرابعة والسبعون، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها من لمسه واحده في شباك الخصم.