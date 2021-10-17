/656565/عمرو-دياب-يستعد-لإحياء-حفل-جديد-ضمن-فاعليات-إكسبو-دبي-2020

يستعد الفنان والهضبة عمرو دياب للتألق بحفل جديد بعد أن شهد حفله الأخير بالأردن حضور جماهيري هائل، وذلك ضمن احتفالات مهرجان «إكسبو دبي 2020».

دوت الخليج يرصد حفل عمرو دياب بـ «إكسبو دبي 2020»

وروج عمرو دياب للحفل من خلال نشر البوستر الرسمي له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ومن المقرر إقامته يوم 30 أكتوبر الجاري، في مدينة دبي في الساعة الثامنة مساءً.

عمرو دياب يتألق بحفل «العقبة»

وعلى نفس السياق، حقق الفنان عمرو دياب تألق كبير من خلال حفله الأخير بالأردن في واحة إيلا بمحافظة العقبة، وشهد الحفل حضور جماهير ساحق كما تصدر من خلاله تريند تويتر في الأردن وعدد من الدول العربية.

وقام الهضبة بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها اغاني ألبومه الجديد "عيشني"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الهضبة فور غنائه "إنت الحظ" وكذلك" رايقة" والتي تعد من أحدث أغانيه، كما قدم الهضبة فاصلا من أغانيه القديمة وسط تفاعل الجمهور من بينها "شوقنا" و"قمرين" و"أنا مهما كبرت صغير".

نجاحات أغنيات ألبوم عيشني

ويواصل الهضبة تحقيق نجاحات ساحقة بأغنيات ألبومه الجديد «عيشني» اذ تصدر الهضبة عمرو دياب كعادته تريند رقم 1 عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد ساعة واحدة فقط من طرح البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة «ببتدى من الزيرو» من ألبومه الأخير عيشني.

بينما «انت الحظ» التي تصدرت محركات البحث بعد ساعات قليلة من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، اذ انه استطاع أن يحتل تريند رقم 13 عالميا عبر موقع يوتيوب بأغنية «انت الحظ» ، بعد فترة وجيزة من طرح العمل لما يتخطى الـ 24 ساعة، وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.