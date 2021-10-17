محمد صلاح يلبي دعوة ملك بريطانيا لحضور حفل تاريخي يقام للمرة الأولي

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وصل الفرعون المصري محمد صلاح إلي حفل "إيرث شوت" في بريطانيا لتكريم الفائزين في التقدم بحلول من أجل إصلاح المشاكل البيئية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجة الأمير ويليام ملك بريطانيا الدعوة إلي محمد صلاح لحضور فعاليات الحفل ليكون لاعب الكرة الوحيد المتواجد والحاضر لفعاليات حفل ايرث شوز.

محمد صلاح يصل إلى حفل "إيرث شوت" لتكريم الفائزين بتقديم حلول للمشاكل البيئية.

الجدير بالذكر أنة تم اختيار المرشحون الخمسة للفوز بالجائزة من قبل الأمير ويليام,وجاء المرشحين كالتالي:

والملكة رانيا ملكة الأردن، والمطربة الكولومبية شاكيرا، والممثلة كيت بلانشيت، وأسطورة كرة القدم البرازيلية داني ألفيش، والدبلوماسية البيشية كريستيانا فيجيريس.

وتمكن الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل هدف في مباراة فريقة أمس ضد واتفورد الإنجليزي وبة إرتفع رصيدة من الأهداف إلي سبعة أهداف متصدراً ترتيب هدافي البريميرليج بالتساوي مع لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي.

وتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة أمس علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف.

وجائت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح – ليفربول – 7 أهداف.

جيمي فاردي – ليستر سيتي – 7 أهداف.

ميكائيل أنطونيو- وست هام 6 أهداف.

ساديو ماني – ليفربول – 5 أهداف.

أسمايلا سار - واتفورد – 4 أهداف.

برونو ميجيل بروجيس فيرنانديز – مان يونايتد – 4 أهداف.

روبرتو فيرمينو – ليفربول - 4 أهداف.

ماسون جرينوود – مان يونايتد – 4 أهداف.

نيال موباي – برايتون – 4 أهداف.

نتيجة مباراة ليفربول أمام واتفورد

تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز كبير علي حساب واتفورد بنتيجة خمسة أهداف نظيفة سجلها السنغالي ساديو ماني هدف, والفرعون المصري محمد صلاح هدف, والبرازيلي فيرمينو ثلاثة أهاف.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- تشيلسي 19 نقطة

2- ليفربول 18 نقطة

3- مانشستر سيتي 17 نقطة

4- برايتون 15 نقطة

5- مانشستر يونايتد 14 نقطة

6- إيفرتون 14 نقطة له مباراة مع وست هام

7- برينتفورد 12 نقطة

8- وولفرهامبتون 12 نقطة

9- توتنهام 12 نقطة له مباراة مع نيوكاسل يونايتد

10- وست هام 11 نقطة له مباراة مع إيفرتون.