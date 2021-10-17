/656568/النائب-محمود-حسين-يكشف-أبرز-مهام-لجنة-الشباب-والرياضة-فى-دور-الانعقاد-الثانى

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمحلس النواب، ان اللجنة ناقشت الإطار العام لعمل اللجنة فيما يخص الجانب التشريعي. والرقابى، ومحاور الجلسات العامة ، والزيارات الميدانية.

أجندة رياضة النواب فى دور الانعقاد الثاني

وأضاف البرلمانى فى تصريح لـ دوت الخليج، أن اللجنة سوف تضع رؤية لعملها طبقا لاختصاصتها التى نصت عليها المادة ٤٤ من اللائحة الداخلية للمجلس، خاصة فيما يخص رعاية النشء والشباب وتنمية قدراتهم الثقافية والعملية والنفسية، وكذا الاندية ومراكز الشباب، واللجنة الأولمبية والإتحادات الرياضية .

لجنة الشباب بالبرلمان

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن اللجنة تستهدف عقد جلسات استماع ومناقشة عامة حول مجموعة من الموضوعات التى تانى على رأس أولويات عمل اللجنة ، مثل استعدادات وزارة الشباب واللجنة الاولمبية المصرية والاتحادات الرياضية ، لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة بباريس ٢٠٢٤. وكذا استعدادات الجهات المعنية لبارالمبباد باريس ٢٠٢٤ ، وتوفير الدعم اللازم للأبطال الرياضيين.

كما أشار النائب، أن خطة اللجنة تستهدف خلال دور التعاقد الثانى ، من الفصل التشريعى الثانى، القيام بزيارات ميدانية للهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظات، لتفقد اوضاعها، وعلاج مشكلاتها وتوفير الدعم اللازم فى ضوء الإمكانيات المتاحة.