/656570/نشرت-صور-خادشة-رفض-استشكال-سما-المصرى-على-حبسها-بتهمة-الفسق-والفجور

رفضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجى محامى سما المصري ، لوقف حكم حبسها عام وغرامه 100 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على سما المصري.

دوت الخليج

الجدير بالذكر، كانت النيابة العامة قد أحالت سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

صورًا خادشة للحياء العام

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة في شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، مقاطع مصورة لها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياق آخر، كانت فتاة قد سقطت من بلكونة منزلها بالدور الرابع في الخصوص بالقليوبية، عندما كانت تقوم بتركيب ستائر بلكونة شقته، بسبب إختلال توازنها وسقطت على الأرض في بحر من الدماءمتاثرة بإصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ومن الأنف والأذن، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مستشفى اليوم الواحد بالمرج، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة بعد انتهاء الصفة التشريحية.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندماتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة مسكنها ووفاتها على الفور بمنطقة شارع العروبة دائرة القسم.