/656571/جوزي-عايزنى-خدامة-لأمه-ربة-منزل-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بالجيزة

«عايزاني خدامه لأمه».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «حنان» 31 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها «خالد»، 43 عامًا، أمام محكمة الأسرة بالجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية ربة منزل داخل محكمة الأسرة الجيزة

متجوزة بقالي سنة و3 شهور

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنة و3 شهور، زواج صالونات، وعندي منه ولد عنده سنة، كان أكبر مني ب 10 سنوات، أهلي في الأول مكنوش موافقين بالجوازة عشان هو أكبر مني، بس أنا وافقت عشان معاه فلوس وبيشتغل في شركة كبيرة وبيقبض فلوس حلوة في الخارج وهيصرف عليا كويس، وأنا كنت عايزة أي حد يقدر يعيشني عيشة حلوة، أهم حاجة الفلوس.

مشفش ابنه ولا مرة

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة الجيزة : «أتجوزنا وتم الزفاف، وبعد 3 شهور من الزواج سافر تاني عشان يشتغل، بس قبل مايسافر كنت حامل منه، فضل طول فترة الزواج يكلمني فيديو كول بس ومنزلش مصر نهائي، وبعديها خلفت منه ومنزلش ولا شاف أبنه، طول الفترة دى وأهله بيستفزوني ويضربوني وأفضل أخدهم وأعمل الأكل وأنا حامل».

يأما تخدمي أمي وأخواتي يأما تخدي ابنك وتمشي

إختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة»: «نزل من فترة مصر وقالي يأما تخدمي أمي وأخواتي يأما تخدي ابنك وتمشي وملكيش عندي أي حاجة ولا فلوس ولا أكل ولا شقة، مكنتش أعرف أعمل ايه ولا أروح فين هتتمرمط أنا وأبني، فلجأت الي محكمة الأسرة الجيزة لرفع دعوى خلع ضده»