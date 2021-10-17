بأغنية «دق القلب»..حسين الجسمي يتفوق على جاستن بيبر لهذا السبب

/656575/بأغنية-دق-القلبحسين-الجسمي-يتفوق-على-جاستن-بيبر-لهذا-السبب

حققت أغنية «دق القلب» نجاحا جديدا في مسيرة الفنان حسين الجسمي الفنية، اذ احتلت عن طريقها قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” على مستوى العالم.

دوت الخليج يرصد نجاح حسين الجسمي بأغنية دق القلب

واتى حسين الجسمي في المركز 37 من ترتيب قائمة اليوتيوب عالميا، منافسا لنجوم عالمين منهم النجم العالمي جاستن بيبر الذي حصد المركز الـ41 و سيا على المركز 54.

وأتت كلمات أغنية دقة قلب: دماره .. أستاهل دمــاره، خل تحرگني نـاره، خلانـي واگع بالعشگـ، وما اطفّيها الجگـاره، إثاره .. حبـه غيـر اثـاره، موّتنـي بسمـاره، لـمّن اشوفه ارتبـك .. وتصعـد الحراره، إلهي ..عبـدك يا إلهي، لافـــــت انتبـاهــي، مو خلقه كاتلنـي كتـل، هنيـال اهلـه وجــاره، إشاره .. لو أشــر بإشاره، اروحلـه طياره، هذا العليه دگ الگلب، ودورت عنـه دواره.

أغنية دقة قلب

ويتعاون حسين الجسمي في الأغنية مع الشاعر العراقي رامي العبودي، متضمنة كلمات عاطفية تحمل أحاسيس العاشق الذي يصف عشقه بأسلوب مميز مختلف، وأتقن أداء اللهجة العراقية المحببة لدى الكثير في بلدان الوطن العربي.

حسين الجسمي يعيش حالة من النشاط الفني في رمضان 2021

وكان المطرب الإماراتى حسين الجسمى، طرح فى شهر رمضان الماضى 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة فى كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" لصالح إحدى الشركات وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين فى كلمات الأغنية على تويتر، ومن التعليقات: "حسين الجسمى وجماله فى حب مصر، سر السعادة بيعرف طريقك، على حلاوة وجمال صوتك".

والأغنية الثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجى، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساج وماستر للموزع الموسيقى "توما"، وقد طرح الفيديو كليب من إخراج عمر هلال.

والأغنية الثالثة تحمل اسم "هل هلالك.. أبوظبى دارك" ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلى.