النشرة المرورية: كثافات بميدان الجيزة .. وشينزو آبى بديلًا لشارع الطيران

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الأحد، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات عند محور أبى قير بمنطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وظهرت أحجام متفرقة فى منطقة سبورتينج وخالد بن الوليد، وفى الشرقية ظهرت بعض الأحجام أعلى كوبرى السوارس وطالب بسلوك كوبرى العبور بديلًا عنه.

وتابع: "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند نفق كارفور نتيجة أعمال التوسعة، وأعلى الأوتوستراد، وباقى قطاع الطريق الدائرى تعمل بشكل مرضى".

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة بشارع مراد وميدان الجيزة، وطالب بسلوك كوبرى الجامعة، ونبه صابر أن اللواء محمد لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى القاهرة، ظهرت كثافات مرورية فى شارع الطيران وتقاطعه مع عبدالله العربى بسبب بعض الأعمال وطالب المتجه إلى مدينة نصر ومصطفى النحاس بسلوك محور شينزو آبى، كما طالب المتجه إلى التجمعات سلوك محور الثورة، ونوه باستخدام المحاور الجديدة مثل:"كوبرى تحيا مصر، والعصار، وروض الفرج".

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.