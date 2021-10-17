صور.. رفع 41 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، حملات لرفع أعمال رفع القمامة من الشوارع، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها من مختلف الأحياء، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، رفعت شركة نهضة مصر بالتنسيق مع الأحياء 41 ألف طن مخلفات صلبة و202 طن مخلفات طبية خلال الأيام الماضية، وذلك حفاظا على المظهر الجمالى والصحة العامة للمواطنين. ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول، مؤكدا أنه غير مسموح بأى شكل من الأشكال أن تظهر المدينة بشكل لا يليق بها أمام أهلها وزوارها.

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