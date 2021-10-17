صور.. محافظ الإسكندرية يسلم 60 أسرة بقرية أبو صير مساعدت ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - سلم محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، 60 أسرة من مستحقى سكن كريم من أهالى قرية أبو صير ببرج العرب، مساعدات ومساهمات من المجتمع المدنى متمثل فى فريق أبواب الخير، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى.





وقال الشريف، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس فإن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على التواجد بشكل دائم ومستمر وسط أهالى القرى والنجوع للاستماع إليهم وتلبية جميع احتياجاتهم، مشيراً إلى أن باب المحافظة مفتوح لهم على مدار 24 ساعة. وقدم المحافظ الشكر إلى المجتمع المدنى ورجال الأعمال المشاركين فى هذا المعرض الخيرى، لافتاً إلى الدور القوى الذى تقوم به فى المشاركة بالعمل الخدمى والتنموية ودعمها المستمر للدولة فى رفع العبء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم. جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، وعلاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، وأمل النجار ممثلى فريق أبواب الخير، ومنسقى مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.

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