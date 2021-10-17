اتصالات النواب تقر استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يدرج تقرير اللجنة النهائى بشأن مشروع القانون فى أقرب جلسة عامة لمناقشته وإقراره.
ويهدف القانون إلى العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
وتضمن مشروع القانون نحو 4 فصول، الأول منها يضم تعريفات وأهداف القانون، إذ تطرق إلى تعريف ماهية التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية الرقابية والإشرافية، وماهية المنصة الرقمية، وأمن البيانات (الأمن السيبرانى)، وكذلك الهوية الرقمية، والسجل الرقمى، وخدمات التعهيد.
كما تضمن الفصل الثانى من مشروع قانون التكنولوجيا المالية، ضوابط مزاولة الأنشطة المالية المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والتى جاءت أبرزها قى تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة تلك الأنشطة إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفق بها شهادة إيداع بنكية بما يفيد سداد رأسمال الشركة.
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