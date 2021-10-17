التعليم تعلن الفائزين فى مسابقة المبتكر الصغير على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، أسماء الفائزين فى مسابقة "المبتكر الصغير"، والتى نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، لجميع المراحل على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2020/ 2021، وأقيمت بالفيديو كونفرانس تحت شعار "الاتحادات الطلابية والتحول الرقمى".





وقال الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس أحمد موسى، فى تصريح له اليوم، إن التصفيات النهائية للمسابقة تضمنت اختيار المبتكر الصغير لجميع المراحل على مستوى الجمهورية، كما تضمنت العديد من البرامج والمشروعات وتم التقييم لجميع المراحل "الإبتدائية، والإعدادية والثانوية"، حيث تمت التصفية القمية لكل مرحلة على حدة على مستوى المديريات التعليمية.

وأضاف أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف وتشجيع المواهب العلمية وتنمية قدرات الاختراع والابتكار لدى الطلاب، وتنمية مهارات حل وتحليل المشكلات باستخدام المنهج العلمى، وتحفيز مهارات التفكير الإبداعى والتفكير الناقد، وإعداد جيل من الباحثين والعلماء فى المجالات العلمية المختلفة قادرا على المنافسة فى ظل التحول الرقمى.

وأوضح أن التصفيات النهائية للمسابقة تمت لجميع المراحل على مستوى الجمهورية وفقا لعدة معايير وهى: فكرة العمل وعرضها، وإمكانية التطبيق ومدى الابتكار فى العمل المقدم، والخامات المستخدمة، والمنتج النهائى للابتكار، وفهم وتطبيق الطلاب لمبادىء وأهداف الاتحادات الطلابية.

وأضاف أن المشروعات الفائزة تضمنت مشروعات (تحلية مياه البحر، جهاز لتوليد الطاقة الكهربائية، جهاز لمساعدة المكفوفين، جهاز لمساعدة المعاقين حركيا، قياس درجة الحرارة إلكترونيا، روبوت تعقيم الأيدى ومنظم أدوية متعدد الوظائف لمرضى كورونا، وغالق مزلقان إلكترونى للقطار).

وأكد الرائد العام للاتحاد أن الوزارة تسعى لتطوير ودعم المواهب، وتنميتها ومتابعتها فالطلاب هم المستقبل الواعد لاسيما فى إطار خطة التنمية المستدامة، لكونهم المستقبل الواعد للإنجاز والإنتاج، مشيرا إلى أن المشاركة فى تلك المسابقة يعد استثمارا للموهوبين والمبدعين، وتبادل الخبرات والمجالات فى خدمة المجتمع ومواكبة تحديات المستقبل.

وأعلن موسى نتيجة تحكيم المسابقة وأن الفائزين فى المرحلة الإبتدائية هم: (مصطفى عبدالناصر لطفى سيد من محافظة المنوفية بالمركز الأول، محمد هشام محمود من القاهرة بالمركز الثانى، مرام عبدالرحمن حجازى من محافظة دمياط بالمركز الثالث، يحيى أسامة رشاد أحمد من سوهاج بالمركز الرابع، محمد أحمد فكرى من بنى سويف بالمركز الخامس).

أما المرحلة الإعدادية فقد فاز (أيوب بدر محمد من محافظة البحيرة بالمركز الأول، كنزى حسن أحمد العارف من الأقصر بالمركز الثانى، محمد محمود عبد النبى على من الدقهلية بالمركز الثالث، ندى عزالدين محمود صالح من الوادى الجديد بالمركز الرابع، ومحمد طارق محمد عبد الغفار من الجيزة بالمركز الخامس).

وفى المرحلة الثانوية، فاز كل من الزهراء حسن سيد من محافظة أسوان بالمركز الأول، مصطفى أسامة سعد من محافظة القاهرة بالمركز الثانى، وفاز بالمركز الثالث محمد عادل محمد من محافظة السويس، وفاز على محمد على من محافظة القليوبية بالمركز الرابع، وفاز مازن السعيد عبد المقصود من محافظة الدقهلية بالمركز الخامس.