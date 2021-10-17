القوى العاملة: تعيين 69 من ذوى الهمم بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة لذوى الهمم لمحاولة دمجهم فى المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وأشار سعيد، إلى أنه تم تلقى 259 طلبا من ذوى الهمم للتوظيف خلال شهر سبتمبر، ويجرى العمل على توفير فرص تتناسب مع قدرات وإمكانيات كل فرد منهم، وذلك بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير فرص عمل للشباب بشكل عام.
من جانبه أكد محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل لجميع الفئات وخاصة ذوى الهمم.
وأضاف أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوى الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.
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