وزير التعليم: دعم مليون و500 ألف طالب بالمراحل التعليمية المختلفة فى 2021

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قامت بتخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين بطلاب برنامج تكافل، مضيفًا أن الوزارة قامت بدعم مليون و500 الف طفل بمراحل التعليم المختلفة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في بناء مناهج خاصة بين الوزارتين بشأن الحضانات، وذلك في إطار البروتوكول المبرم بين الوزارتين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن الاجتماعىُ حول تكافؤ الفرص التعليمية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفنى.