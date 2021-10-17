مصطفى محمد يقود جالاتا سراى للفوز على حساب قونيا سبور فى غياب كوكا.. فيديو

قاد المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد فريقه جالاتا سراى التركى للفوز على نظيره قونيا سبور بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "تورك تيليكوم آرينا"، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري التركي.

تقدم جالطة سراي بهدف دون رد سجله النجم المصري مصطفى محمد في الدقيقة الرابعة وهو هدف المباراة الوحيد الذي قاد فريقه للظفر بالثلاث نقاط.

كان مصطفى محمد قد سجل اول هدفين له مع جالاتا سراي في المباراة السابقة أمام ريزا سبور، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-2.

وارتفع رصيد مصطفى محمد من الأهداف بعد مباراة اليوم إلى 3 في الموسم الحالي في بطولة الدوري التركي بعد هدفيه في الجولة الماضية أمام ريزا سبور.

ويلعب مصطفى محمد معارًا من الزمالك لفريق جالاتا سراي لمدة موسم ونصف الموسم، مع أحقية النادي في شراءه مقابل 4 ملايين دولار يحصل عليها بطل مصر.

وغاب مهاجم منتخب مصر الآخر، أحمد حسن كوكا، عن المباراة ولم يتواجد حتى على مقاعد البدلاء رغم توقعات الصحافة التركية لمشاركته أساسيًا مع كونيا سبور.

بهذا الفوز، يصل رصيد جالطة سراي إلى النقطة 17 ويقفز إلى المركز الخامس بينما تجمد رصيد كونيا سبور عند النقطة 14 ويهبط للمركز الثامن.