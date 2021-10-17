قاد المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد فريقه جالاتا سراى التركى للفوز على نظيره قونيا سبور بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "تورك تيليكوم آرينا"، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري التركي.
تقدم جالطة سراي بهدف دون رد سجله النجم المصري مصطفى محمد في الدقيقة الرابعة وهو هدف المباراة الوحيد الذي قاد فريقه للظفر بالثلاث نقاط.
كان مصطفى محمد قد سجل اول هدفين له مع جالاتا سراي في المباراة السابقة أمام ريزا سبور، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-2.
وارتفع رصيد مصطفى محمد من الأهداف بعد مباراة اليوم إلى 3 في الموسم الحالي في بطولة الدوري التركي بعد هدفيه في الجولة الماضية أمام ريزا سبور.
ويلعب مصطفى محمد معارًا من الزمالك لفريق جالاتا سراي لمدة موسم ونصف الموسم، مع أحقية النادي في شراءه مقابل 4 ملايين دولار يحصل عليها بطل مصر.
وغاب مهاجم منتخب مصر الآخر، أحمد حسن كوكا، عن المباراة ولم يتواجد حتى على مقاعد البدلاء رغم توقعات الصحافة التركية لمشاركته أساسيًا مع كونيا سبور.
بهذا الفوز، يصل رصيد جالطة سراي إلى النقطة 17 ويقفز إلى المركز الخامس بينما تجمد رصيد كونيا سبور عند النقطة 14 ويهبط للمركز الثامن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى محمد يقود جالاتا سراى للفوز على حساب قونيا سبور فى غياب كوكا.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.