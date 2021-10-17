/656577/محمد-سلطان-الدولة-المصرية-لديها-إرادة-فى-أن-يكون-القطاع-الخاص-جزء-من-النهضة-الحقيقة-التى-تشهدها-مصر

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لديها إرادة فى أن يكون القطاع الخاص جزء من النهضة الحقيقة التى تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن إرادة الدولة أصبحت متوفرة والبيئة التشريعية أصبحت أيضا مواتية بالتعديلات المطروحة أمام البرلمان اليوم... المسئولية الآن أصبحت فى ملعب العاملين فى القطاع الخاص، بضرورة أن يكون جهدهم ودورهم مختلف خلال الفترة المقبلة، بمساندة الدولة فى مشروعات التنمية والخدمات والمرافق والذى سيكون لها واقع مختلف وكبير على المواطن المصرى.

دوت الخليج - وأفاد سلطان ، أنه هناك تطلع لجهود أكبر للقطاع الخاص فى ضوء التعديلات المطروحة وأن تكون أكثر انتشارًا مع عدم إقتصارها على محافظات بعينها، حيث يستفيد الجميع من هذه الجهود، معلنًا موافقته على مشروع القانون المعروض مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل أهمية كبرى فى الاقتصاد والاستثمار المصرى، لأنه يمتلك مقومات النجاح، سواء من خلال الأداء المنضبط أو الطاقة البشرية الهائلة التى يستوجب حسن استغلالها. محمد سلطان: الدولة المصرية لديها إرادة فى أن يكون القطاع الخاص جزء من النهضة الحقيقة التى تشهدها مصر وأوضح سلطان، أنه لا تنمية حقيقية بدون وجود قطاع خاص قوي وفاعل، كما أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات بالمشروعات القومية والخدمات العامة والمرافق هيكون بلاشك له دور كبير جدا فى زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي

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