الشيخ خالد الجندى: تكريمي من الرئيس السيسى رسالة شديدة اللهجة إلى قوى الظلام

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ارتدى خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قلادة وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى التي كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بها اليوم الأحد، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف.

دوت الخليج

الشيخ خالد الجندي: التكريم الذى حظيت به من الرئيس السيسى رسالة شديدة اللهجة إلى قوى الظلام

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التكريم الذى حظى به اليوم من الرئيس السيسى، رسالة شديدة اللهجة إلى قوى الظلام الذين يعملون ضد هذه البلد، وأيضا رسالة إلى من يعملون لم صلحة الدولة، لن يضيع حقهم ومنزله.

حديث الشيخ خالد الجندي على فضائية dmc

وتابع خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "شكرا للرىيس السيسى على هذا الفضل، بعد الله سبحانه وتعالى، شكرا لاهتمامه بعلماء الدين فى الداخل والخارج".

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، إن تلك القلادة ستوضع ضمن المقتنيات التي يتركها لأحفاده من بعده، موضحًا أن «حصوله عليها دليل على المعركة الحقيقية بين التنوير والظلام، وبين الوسطية والشعيرة المحمدية المباركة وجحافل الظلام التي تريد أن تشد الأمة للوراء ولن يسمح لها بأي حال».