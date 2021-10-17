/656579/إعلام-النواب-القيادة-السياسية-تؤمن-بضرورة-وجود إعلام-رسمي-قوى-ومؤثر-لتنمية-الوعى-لدى-المواطن-المصرى

عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار اجتماعاً مساء اليوم الأحد برئاسة درية شرف الدين لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاع الإعلام خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

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وشدد أعضاء اللجنة على التأكيد على أهمية دعم ومساندة الإعلام الرسمي للدولة المصرية باعتبارهما السلاح الأقوى في مواجهة الإعلام المضاد والموجه وضرورة الاهتمام بأوضاع ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام) فيما يتعلق بأوضاع العاملين من حيث الأعداد ومن حيث المحتوى والمضمون الإعلامي.

إعلام النواب: القيادة السياسية تؤمن بضرورة وجود إعلام رسمي قوى ومؤثر لتنمية الوعى لدى المواطن المصرى

كما وضعت اللجنة تقييم أداء وفاعليه التأثير للقنوات والإذاعات الإقليمية، ضمن خطتها وإيجاد حل جذرى لمشكلة الديون والفوائد المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية ووضع آليات لتمكين الهيئة الوطنية للإعلام من تحصيل مقابل عادل للخدمات المؤدىة للوزارات ومؤسسات الدولة، والبحث عن أفضل الوسائل لزيادة الموارد المالية لماسبيرو لأنه يملك تراث فني غزير لا تملكه أية وسيلة إعلامية أخرى، والاهتمام بتطوير القنوات الإخبارية وتوفير احتياجاتها لمراسلين بالمحافظات والدول المختلفة، وإعادة النظر في الخرائط البرنامجية للقنوات الإقليمية، ومراجعة المحتوى المقدم بها بحيث يشمل وسائل جذب للمشاهد المصري، ومن ضرورة قواعد محددة تضمن عدم الموازنة بين المادة الإعلانية والمادة الاعلامية كما يحدث على مستوى العالم.

وأكدت اللجنة أن القيادة السياسية تؤكد على ضرورة وجود إعلام رسمي قوى ومؤثر لتنمية الوعى لدى المواطن المصرى، قررت اللجنة استكمال مناقشاتها حول مشروع الخطة في الاجتماعات المقبلة".