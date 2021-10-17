/656581/توقف-مباراة-نيوكاسل-وتوتنهام-بسبب-تعرض-مشجع-لأزمة-قلبية-بالمدرجات-صور

توقفت أحداث مباراة نيوكاسل وتوتنهام هوتسبيرج، في الدقيقة الـ 42 من عمر المباراة، بسبب تعرض أحد مشجعي المباراة لأزمة قلبية في مدرجات اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص حكم المباراة على توقف المباراة وتوجه لاعبي الفريقين لغرفة الملابس، وتوجه طاقمي الجهاز الطبي للفريقين إلى المدرجات لتقديم الإسعافات الأولية للمشجع.

توجه حكم المباراة اندريا مارينز نحو المدرجات أندرية مارينز ولاعب نيو كاسل يطمئنون على حالة المشجع من أحد أفراد الأمن

وانطلقت صافرة استكمال المباراة بعد توقفها نا يقارب من 20 دقيقة والإطمئنان على حالة المشجع، ليواصل اللقاء أحداثة بين توتنهام ونيوكاسل يونايتد، لمدة 7 دقائق من الشوط الأول.

وتوقفت المباراة وتوتنهام يتقدم على أصحاب الأرض، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بالرغم من افتتاح نيو كاسل بالتسجيل في اللقاء.

ويجمع لقاء اليوم بين توتنهام وهوتسبيرج ونيوكاسل، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الغنجليزي الممتاز، على ملعب نيوكاسل.

تشكيل توتنهام في المباراة:

حراسة المرمي: لوريس.

خط الدفاع: روميرو، داير، رويال، ريجيلون.

خط الوسط: هويبييه، سكيب، ندومبيلي.

خط الهجومالهجوم: لوكاس، سون، كين.

تشكيل نيوكاسل في المباراة:

في حراسة المرمى: دارلو.

خط الدفاع: ريتشي - كلارك - لاسيليس - مانكييو

خط الوسط: جولينتون - لونجستاف - هايدن

خط الهجوم: ويلسون - ويلوك – ماكسيمين

ويحتل نيوكاسل المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد توتنهام في المركز السابع بعد أن جمع 12 نقطة.