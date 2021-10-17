/656582/وزير-الأوقاف-السماح-بفتح-دورات-مياه-المساجد-بضوابط-الأربعاء

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فإن الوزارة ستسمح بدءًا من يوم الأربعاء القادم 20/ 10/ 2021م بفتح دورات مياه المساجد.

دوت الخليج

السماح بفتح دورات مياه المساجد بضوابط

وشدد على أنه لابد من أن تقوم جميع المديريات خلال يومي الاثنين والثلاثاء 18و19/ 10/ 2021م بمراجعة كل أعمال الصيانة والنظافة لدورات المياه بجميع المساجد على مستوى الجمهورية ، وسنعلن خلال هذين اليومين عن ضوابط فتحها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق أن تقدم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة، لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة، لإعادة فتح دورات المياه بالمساجد.

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت فى وقت سابق وقف فتح دورات المياه فى المساجد، وذلك حرصًا على تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.