احتفالا بالمولد النبوي..لطيفة تطرح أغنية «أشرف الأعراب»

/656585/احتفالا-بالمولد-النبويلطيفة-تطرح-أغنية-أشرف-الأعراب

بدأ نجوم الفن في مصر والوطن العربي استعدادهم للإحتفال بالمولد النبوي الشريف كل منهما على طريقته الخاصة والمميزة بهم فأحدهم يطرح أغنيات جديدة والأخر يحيى حفلات، والباقي يشاركون الجمهور بالتهنيئات.

دوت الخليج يرصد أغنية لطيفة الجديدة

وتحتفل المطربة لطيفة بالمولد النبوي من خلال طرح أغنية جديدة بعنوان «أشرف الأعراب»، والتي روجت لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “انستجرام”، من خلال نشر بوستر العمل والتعليق عليه: “قريباً ... محَمَّدٌ أَشْرَفُ الأعْرَابِ والعَجَمِ، من كلمات الإمام البوصيري من برده المديح والحان وتوزيع اسلام صبري .. القصيدة المحمدية”.

صلاح عبد الله يهنئ الجمهور بالمولد النبوي

في حين اقتصر احتفال صلاح عبد الله على تهنئة المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف بطريقته الخاصة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اذ كتب: “المولد النبوي الشريف وكل عام وكل الطيبين أطيب والصادقين أصدق والحلوة قلوبهم أحلى وأحلي”.

بينما يستعد الفنان إيهاب توفيق للتألق من خلال حفل غنائي جديد في مصر داخل الأوبرا على خشبة مسرح النافورة وذلك في يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري، ويأتي هذ الحفل ضمن فاعليات الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

وكان قد بعث الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية..

يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى مولد نبي الرحمة محمد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه عليه - سائلين المولى عز وجل أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.

وأضاف رئيس اتحاد الإذاعات قائلًا: أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة عليكم وعلى شعبنا العظيم ووطننا الغالي مصـر وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات.