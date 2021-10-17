/656586/اتحاد-الكرة-يطلب-حضور-30-ألف-مشجع-في-مباراة-الجابون

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد السماح بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر والجابون في ختام مباريات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم المقرر اقامتها بستاد الجيش ببرج العرب الشهر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل جاء في طلب الاتحاد المصري أنه يأتي متسقًا مع توجه الجهات المعنية لعودة الجماهير إلى المدرجات ، كما تعد مباراة الجابون هي الأخيرة للمنتخب الوطني في سلسلة مبارياته بالمجموعة وتقام على أرضه. ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيرة الأنجولي في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي بطولة كأس العالم.

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