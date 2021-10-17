رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ لبحث عدد من القرارات والإجراءات الخاصة بالوضع الحالي لفيروس كورونا.
دوت الخليج
مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العامة لإدارة أزمة كورونا
هذا ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من القرارات الهامة والتى تتعلق بآخر تطورات جائحة كورونا.
وكانت الحكومة قد أعلنت فى وقت سابق، تفعيل المواعيد الشتوية المتبعة والتى تأتي انطلاقًا من الحرص على تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد,
هذا وكانت وزارة الصحة قد أعلنت فى وقت لاحق نضائح الوقاية من كوفيد 14 أثناء تغذية الأطفاب بالمدرسة، وذلك من خلال استخدام أكواب وأطباق ذات الاستعمال الواحد عند التوزيع، وأيضًا يلزم مراعاة قيام المسئولين عن التوزيع بارتداء الكمامة والقفازات النظيفة.
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