اللجان النوعية بالبرلمان أستأنفت عملها..تضامن النواب ناقشت مشروع قانون حقوق المسنين..والصناعة ناقشت الترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية

/656589/اللجان-النوعية-بالبرلمان-أستأنفت-عملهاتضامن-النواب-ناقشت-مشروع-قانون-حقوق-المسنينوالصناعة-ناقشت-الترخيص-لوزير-البترول-للبحث-عن-الذهب-فى-الصحراء-الشرقية

ناقشت اللجان النوعية بمجلس النواب، أثناء اجتماعاتها اليوم الأحد، خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، حيث ناقشت لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، موضوعات طلبات الاحاطة المقدمة من السادة النواب:

اللجان النوعية

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية اليوم

1 -أحمد أبو زيــد محمـد، بشأن: • البطء الشديد في أعمال الصرف الصحي ببعض قرى مركز منوف – محافظة المنوفية.

2 -أحمد عبدالـمحسن عبدالعظيم، بشأن: • الحاجة إلى توصيل خطوط الصرف الصحي بقرية أبو جـرج – التابعة لمركز بني مزار – محافظة المنيــا.

3 -رياض عبدالستار إبراهيم، بشأن: • البطء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى مركز ملــوي – محافظة المنيــا.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب احمد بدوي، أولا: استعراض تقرير مشروع قانون " تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الانشطة المالية غير المصرفية" المقدم من الحكومة في صورته النهائية.

ثانيا: استمرار نظر مشروع بيان خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة الادارة المحلية

وناقشت لجنة الادارة المحلية خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، خطة عمل وأولويات اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة الشباب والرياضة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمود حسين، خلال اجتماعها مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة.

وناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوى الإعاقة والأسرة، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، المفدم من النائب عبد الهادي القصبي وستون نائبا اخرون، بالاشتراك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الاعلام والثقافة والاثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

لجنة الصحة

وناقشت لجنة الصحة برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

كما ناقشت اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

لجنة الاعلام

وناقشت لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، خلال اجتماعها، مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة السياحة والطيران المدني

كما ناقشت لجنة السياحةوالآثار برئاسة النائبة نورا علي، خلال اجتماعها للا ستماع الى آراء ممثلي الاتحاد المصرى للغرف السياحية للوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع السياحى.

لجنة النقل والمواصلات

وتناقش لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد، وإقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة التعليم

و ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي، خلال اجتماعها برئاسة النائب سامي هاشم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم )325 )لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021،بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة وااموازنة.

لجنة المشروعات الصغيرة

وناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة البيئة والطاقة

وناقشت لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماعها برئاسة النائب حسام عوض الله، استكمال نظر مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة الزراعة

كما اشتكملت لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري، نظر مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي، أولا: استكمال نظر الاتفاقيتين المتبقيتين من دور الانعقاد السابق، وهما:

قرارات رئيس الجمهورية

1 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 ،بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الافريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك، في إطار قواعد تحويل ملكية الاسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو2020 ،وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

فرص المرأة فى الأعمال التجارية الزراعية

2 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 ،بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الاعمال التجارية الزراعية في مصر الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

ثانيا: نظر ما يلي: 1 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية ر قم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019 ،والموقع في القاهرة بتاريخ .2021/5/20 بلاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

2 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019 ،والموقع في القاهرة بتاريخ 2021/5/20، بلاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي.

لجنة الصناعة

وناقشت لجنة الصناعة اجتماعها برئاسة النائب معتز محمود مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي ومنطقة أم جرايات ومنطقة فاطيري ومنطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

لجنة العلاقات الخارجية

وناقشت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، خلال اجتماعها قـرار رئـيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 326 لسـنة 2021 بشـأن الموافقـة علـى الاتفاقية بـين حكومـة جمهوريـة مصـر العربيـة وحكومـة جمهوريـة بولنـدا بشـأن الاعفـاء المتبـادل مـن تأشييرات الـدخول لحاملي جوازات السـفر الدبلوماسية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021، بالاشتراك مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

لجنة الشئون العربية

كما ناقشت لجنة الشئون العربية خلال اجتماعها برئاسة النائب يسري المغازي خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة الشئون الافريقية

وناقشت لجنة الشئون الافريقية خلال اجتماعها برئاسة النائب شريف الجبلي، عرض خطة وزارة البيئة في الشأن الافريقي.

لجنة الدفاع والأمن القومي

وناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد العوضي، اجتماعها مقترح خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.