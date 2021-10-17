/656592/الأزهر-تعيد-فتح-باب-التحويل-والتقديم-للمتخلفين-للطلاب-المستجدين-للقبول-بالجامعة

أعلنت جامعة الأزهر، إعادة فتح باب تعديل الترشيح، وتسجيل الرغبات للطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة، حتى الثلاثاء المقبل.

دوت الخليج

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها، أن هذه الإجراءات تكون من خلال عدة خطوات تتضمن: دخول الطالب على الرابط الآتي:

www.azu.edu.eg/azharsr

ويختار:

١-تحويلات الطلاب.

٢-رابط دفع مصاريف التحويل.

٣- إدخال البيانات المطلوبة مع اختيار الخدمة تحويلات تنسيق.

٤- الضغط على فوري والحصول على الكود المرجعي للدفع.

٥- يتوجه الطالب لفوري للدفع بالرقم القومي والكود المرجعي.

٦- يدخل الطالب على الرابط:

www.azu.edu.eg/azharsr

برقم الجلوس وكود التنسيق

لشاشة تسجيل الدخول لموقع التحويلات لاتمام عملية التحويل أو التقدم لمن تخلف عن التقديم.

وأوضحت أن هذه الإجراءات بدأت اليوم الأحد وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل، علمًا بأن هذه آخر فرصة أمام الطلاب.

هذا وقررت جامعة الأزهر، منع التعامل بالكتاب الورقي، والاستعاضة عنه بأقراص مدمجة، بدءا من العام الدراسي الحالي.

دوت الخليج

جامعة الأزهر تقرر إلغاء التعامل نهائيا بالكتاب الورقي

ونص قرار جامعة الأزهر الخاص على عدم بيع أو طباعة كتب أو مذكرات أو أي مواد ورقية بدءا من العام الجامعي 2022/2021، اتساقا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.

الأزهر يلغى التعامل نهائيًا بالكتاب الورقي

ونص القرار، على إفادة مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأقراص مدمجة "cd"، تقسم داخليا إلى مجلدات باسم كل شعبة "البرامج الدراسية داخل كل مجلد للشعبة لكل فرقة دراسية.

انظر نص قرار الأزهر بعدم التعامل بالكتاب الورقي

وتضمن القرار، إقرار عضو هيئة التدريس باسم الكتاب ومحتواه ومسئوليته الكاملة عما يتضمنه وموافقته على نشره إلكترونيا، وموافقة مجلس القسم على تدريس الكتاب ضمن مقررات القسم للكليات النظرية والعملية. ونص القرار على ما يلي: