بدء تفعيل المبادرة الرئاسية للكشف عن بعد بـ 4 وحدات بمحافظة جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء جاهزية 4 وحدات للتشخيص عن بعد بالمحافظة هى "مستشفى الطور العام بوحدة الزهراء - مستشفى شرم الشيخ الدولى - مستشفى دهب المركزى - مستشفى طابا المركزى"، حيث أن ذلك يسمح للطبيب من فحص المريض فى أى مكان.





وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريح اليوم الأحد، أن المبادرة التى يتم تنفيذها تهدف إلى تمكن الطبيب من متابعة حالة المريض فى أى وقت وأى مكان، حيث يتم تنفيذها عن طريق طبيب وسيط بمتابعة حالة المريض بأحدث الأجهزة الطبية.

ولفت رخا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تكليف رئيس الجمهورية ضمن مبادرة الكشف عن بعد بإنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد telemedicine بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى، وبناء على موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على توفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص عن بعد.

ومن جانبه لفت الدكتور رضا جمال منسق التشخيص عن بعد بالمحافظة إلى أن تنفيذ المبادرة أصبح ممكناً مع التطور التكنولوجى وظهور الأجهزة التى تساعد على تنفيذها.

وأضاف أن ذلك يحل معوقات العمل الروتينى بالقطاع الطبى، ويساعد على تشخيص الحالات التى لا يوجد تخصصات خاصة بها بالمحافظة أو فى حالة أن الأخصائى المسئول عن الحالة يحتاج إلى رأى طبى آخر.