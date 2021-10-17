وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريح اليوم الأحد، أن المبادرة التى يتم تنفيذها تهدف إلى تمكن الطبيب من متابعة حالة المريض فى أى وقت وأى مكان، حيث يتم تنفيذها عن طريق طبيب وسيط بمتابعة حالة المريض بأحدث الأجهزة الطبية.
ولفت رخا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تكليف رئيس الجمهورية ضمن مبادرة الكشف عن بعد بإنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد telemedicine بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى، وبناء على موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على توفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص عن بعد.
ومن جانبه لفت الدكتور رضا جمال منسق التشخيص عن بعد بالمحافظة إلى أن تنفيذ المبادرة أصبح ممكناً مع التطور التكنولوجى وظهور الأجهزة التى تساعد على تنفيذها.
وأضاف أن ذلك يحل معوقات العمل الروتينى بالقطاع الطبى، ويساعد على تشخيص الحالات التى لا يوجد تخصصات خاصة بها بالمحافظة أو فى حالة أن الأخصائى المسئول عن الحالة يحتاج إلى رأى طبى آخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء تفعيل المبادرة الرئاسية للكشف عن بعد بـ 4 وحدات بمحافظة جنوب سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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