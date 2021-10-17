صور- وفد رهبان روسى يزور دير العذراء مريم المحرق بالقوصية

جدة - نرمين السيد - وضم الوفد الأنبا سلوان، وعدد من عمداء وأساتذة كليات اللاهوت بالكنيسة الروسية وكذلك سكرتير قداسة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا.

وكان بصحة الوفد الروسى من القاهرة الأنبا كيرلس الأسقف العام بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والراهب القمص بنيامين المحرقى المشرف الروحى بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالقاهرة، وكان فى استقبال الوفد بالدير الأنبا بيجول رئيس دير السيدة العذراء بالمحرق والذى زار الكنيسة الروسية مؤخرًا، والراهب القس أرسانى المحرقى المشرف الروحى ووكيل الكلية الإكليريكية بدير المحرق وكذلك عدد من الآباء الرهبان وطلبة الكلية الإكليريكية بالدير.

وأثنى الوفد الروسى أثناء زيارته للكلية الإكليريكية اللاهوتية على الدير الذى أقامت به العائلة المقدسة 185 يوماً، وكذلك على حيوية العملية التعليمية داخل كليات اللاهوت فى مصر مُشيدين بالانتاج اللاهوتى والتعليمى للكنيسة القبطية من خلال كلياتها الإكليريكية اللاهوتية المتمثلة فى فرعيها الرئيسيين؛ بالأنبا رويس ودير السيدة العذراء بالمحرق العامر.

وفى نهاية زيارة الوفد الروسى للكلية الإكليريكية، قدم رئيس الكلية الإكليريكية الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق درع الكلية الإكليريكية، وأيقونة هروب العائلة المقدسة لمصر، وبعض الهدايا الأخرى لأعضاء الوفد، كما قدم الأسقف الروسى بعض الهدايا من أيقونة للصدر وكذلك بعض الصور لرئيس الدير.