جدة - نرمين السيد - قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم بدخول أى موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع.





كما قررت اللجنة، بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح. وللتيسير على رواد المساجد، قررت اللجنة عودة فتح دورات مياه المساجد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأيضَا تمت الموافقة على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف بأزمة فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منع دخول أى موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى عمله.. بداية من 15 نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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