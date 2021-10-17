رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا. ومن المقرر مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بفيروس كورونا.

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