رئيس الوزراء: عدم السماح بدخول أى منتجات رديئة أو منخفضة الجودة لمصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وذلك لاستعراض أهم الآليات المستحدثة فى الفحص والرقابة على مختلف الأغذية، ولا سيما ما يتعلق منها بالواردات تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وكذلك تناول أهم نتائج الأعمال وحصاد الفترة الماضية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بعدم السماح بدخول أى منتجات رديئة أو منخفضة الجودة إلى الدولة وفقًا للمعايير والموصفات العالمية، من خلال ضبط آليات التفتيش والفحص والرقابة على المنتجات الغذائية، والتأكد من جودة الأغذية للمستهلك، وكذا المستورد منها، مع التشديد على ضرورة الالتزام بها.

وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أننا ننطلق من مبدأ مهم للغاية فى عملنا داخل الهيئة، وهو ضرورة الالتزام بشروط سلامة الغذاء، باعتبارها ركيزة الحفاظ على صحة المواطن ودعم الاقتصاد، كما أن الهيئة تستهدف من آليات الفحص والرقابة ضمان تداول غذاء آمن للمستهلك المصرى، بجانب دعم الصادرات وتأكيد الثقة فى الكفاءة الرقابية على سلامة الغذاء، لافتا إلى أن الهيئة تصدر مطبوعات ونشرات كدليل استرشادى للحصول على غذاء آمن.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور حسين منصور إلى أن تحديث آليات الرقابة على الواردات الغذائية يهدف إلى ضمان الحماية المُثلى للمستهلكين المصريين من المخاطر المرتبطة بالأغذية المستوردة، كما تهدف إلى رفع كفاءة الإفراج عن الواردات فى منافذ نقاط الدخول، وهو ما يؤدى إلى تقليل زمن الإفراج الجمركى، لافتا إلى أن هذا التحديث ارتكز على الإدارة الوقائية، مع التركيز بصفة خاصة على التدخلات المتناسبة مع مستوى الخطر المحتمل، بالإضافة إلى الإفراج العاجل عن الشحنات الغذائية وتبسيط الإجراءات، وهو الأمر الذى تطلب صدور حزمة من القرارات التشريعية لضمان تحقيق ذلك، وهو ما تم بالفعل، فضلا عن مشاركة الهيئة فى لجنة إنشاء المعامل المركزية بالموانئ المختلفة التى تم تشكيلها وفق توجيهات القيادة السياسية؛ لتقليل زمن الإفراج الجمركى للسلع المستوردة.

وحول آلية العمل فى الهيئة، أوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن الهيئة تعمل من خلال 68 مقرا فعالا على مستوى الجمهورية؛ حيث يتوافر منها 47 مقرا بالمحافظات، و21 منفذا؛ جافا، وبحريًا، وجويًا، كما أن هناك إدارة للرقابة على المحطات ومراكز التعبئة (المورد الأولي)، وهى الإدارة المسئولة عن الرقابة على محطات ومراكز التعبئة للحاصلات الزراعية الطازجة، التى يتم تصديرها، أو التى يتم تجهيزها وتوريدها إلى المنشآت الغذائية المُصنعة، لافتا إلى أن إجمالى عدد المنشآت المسجلة بهذه الإدارة يصل إلى أكثر من 1000 منشأة، مشيرًا إلى قيام مسئولى الهيئة بهذه الإدارة بـ 2958 زيارة لتلك المنشآت ومراكز التجهيز والتعبئة، وغيرها، ولدينا 2171 منتجا غذائيا تم تسجيلها فى قواعد بيانات الهيئة.

وفيما يتعلق بالأغذية الخاصة، فأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد الشركات المسجلة 2285 والمراقب عليها من هيئة سلامة الغذاء، بينما يصل عدد الشركات المحلية التى تصدر منتجاتها والمسجلة لدى الهيئة 30 شركة.

كما أشار إلى أن عدد الزيارات التفتيشية التى قام بها مفتشو الهيئة ( وعددهم 551 مفتشا) وصل إلى أكثر من 13 ألف زيارة غير شاملة زيارات الشكاوى والإعدامات، كما لفت إلى أن إجمالى عدد الشكاوى التى تلقتها الهيئة بلغ 971 شكوى، حيث تم التعامل مع 786 شكوى، ويتولى مسئولو الهيئة فرز محصول القمح المحلى، بدءًا من الموسم 2019- 2020 وحتى الآن.

وفى الوقت نفسه، أشار الدكتور حسين منصور إلى الدورات التدريبية التى عقدتها الهيئة، خلال الفترة الماضية، واستهدفت عددا من العاملين من الفنيين أو الإداريين بالهيئة حيث بلغ العدد الإجمالى لها أكثر من 200 دورة؛ وتناولت موضوعات متنوعة ذات علاقة بسلامة الغذاء، مؤكدا أن هذا التدريب لم يقتصر على العاملين بالمقر الرئيس للهيئة، بل امتد ليشمل المفتشين بالمحافظات، بالإضافة إلى تدريب الصيادلة فى هذا المجال، والتدريب الإلكترونى عبر المنصة المخصصة لذلك، وبلغ عدد المتدربين 4773 متدربا شاملا الصيادلة.