خطوات ورابط الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2021 وطريقة إرسال الشكاوى

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد موعد صرف دعم تكافل وكرامة 2021, والذي تم إيداعه في مكاتب البريد المصري أمس السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، والذي من المقرر أن يصل إلى 3,8 مليون أسرة في مختلف محافظات مصر، حيث يعد برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم المادي للفئات الأكثر إحتياجاً في البلاد، والذي تقدمه الحكومة المصرية بغرض رفع مستوى معيشة المواطنين الأقل دخلاً، وإعانتهم على أعباء الحياة وبالأخص في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة، والتي خلفتها إنتشار فيروس كورونا المستجد في مصر ومختلف دول العالم.

طريقة الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2021

هناك عدة خطوات يجب إتباعها للاستعلام عن المعاش، والتي تتمثل فيما يلي:

نقر رابط المخصص للاستعلام وإرسال الشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

إدخال بطاقة الرقم القومي لحامل كارت تكافل أو كرامة، وذلك في الخانة المخصصة له.

وأخيراً نقر زر استعلام.

وعليه يظهر بعد ذلك بعض البيانات التي لابد من التأكد منها، والتي تعد كافة بيانات المستعلم، مثل الإدارة الاجتماعية التابع لها المستعلم، والمحافظة القاطن بها، والوحدة المسجل بها، كما يظهر رقم بطاقة الرقم القومي، وإسم ورقم صاحب كارت تكافل وكرامة 2021، كما تتضمن كذلك البيانات حالة البطاقة سواء كانت سارية أو موقوفة أو معطلة، وعلى ذلك في حال كانت البطاقة معطلة أو موقوفة يتم عرض أسباب ذلك، وفي حال سريانها يتم عرض الرصيد المتاح.

كيفية إرسال طلب شكوى

أتاحت كذلك منصة خدمة الاستعلامات لبرنامج تكافل وكرامة 2021، إمكانية إرسال الشكاوى والاستفسارات، حيث من الممكن أن يطرأ آي عارض لكارت التكافل الاجتماعي، ومن ثم عدم وصول مبلغ الدعم، وعليه هناك بعض الخطوات الأساسية لتقديم الشكاوى، والتي تتمثل في: