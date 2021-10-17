/656583/مصرع-وإصابة-10-أشخاص-في-انقلاب-سيارة-بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، اليوم الأحد، انقلاب سيارة، مما نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين آخرين، وعلى الفور تم نقل الجثتين والمصابين إلي مستشفي المنيا العام، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالمنيا

تفاصل الحادث

ترجع تفاصل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة تفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية ية بني حسن الشروق، ووجود متوفيين ومصابين.

وبالإنتقال والفحص أتضح أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، وعلى الفور تم نقلهم إلي مستشفى المنيا العام لتقلي العلاج، والجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

وفي سياق أخر نجحت رجال الحماية المدنية في القليوبية، في السيطرة على حريق إندلع بشقة سكنية بمنزل مكون من 4 طوابق وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بورود بلاغ من الأهالي نشوب حريق بشقة فى شارع عبد الفتاح بكري متفرع من شارع القناطر دائرة قسم شرطة قها.

سيارتي إطفاء

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لمناطق مجاورة وبالأنتقال والفحص أتضح أن العقار مكون من 4 طوابق ونشب الحريق بشقة بالطابق الثاني مكونة من ثلاث غرف ملك «أحمد ع ص»، 45 سنة تاجر خضروات ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق إندلع نتيجة حدوث ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وامرت النيابة العامة واستدعت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.