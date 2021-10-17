/656593/قرارات-حازمة-من-الحكومة-بشأن-ترشيد-الإنفاق-العام-وتمهيد-لوقف-إنتاج-بنزين-80

أعلنت حكومة المهندس مصطفى مدبولي، حزمة من القرارات التى تتعلق بترشيد الإنفاق العام فى مختلف الهيئات والمؤسسات التنفيذية.

ومن بين تلك القرارات التى أعلنت عنها الحكومة، عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات عدا الوظائف القيادية.

دوت الخليج

قرارات الحكومة

وإليكم قرارت الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، بشأن ترشيد الإنفاق العام:-

- عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات عدا الوظائف القيادية أو تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من مجلس الوزراء.

- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية فى الداخل والخارج.

الوزراء يقرر حظر زيادة عدد الاجتماعات وخفض بدل حضور الجلسات

- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم فى السنة المالية 2021 مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة (50%).

- حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة.

- حظر الصرف على الاشتراك فى المؤتمرات فى الداخل والخارج وإيجار الخيام والكراسي

- تجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية.

- حظر الصرف على الاشتراكات فى الهيئات (محلية – دولية) والمساهمات بكافة أشكالها.

وزير البترول: الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة وقف إنتاج بنزين 80

هذا وفى سياق آخر، أكد الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة وقف إنتاج بنزين 80، والذى يعد أقل جودة.

وقال وزير البترول، الدكتور طارق الملا:" نعمل على البدء فى تشغيل المرحلة الأولى من تطوير معمل التكرير «ميدور» الإسكندرية خلال منتصف العام المقبل.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور طارق الملا، على أن الكثير من دول العالم تستهدف خفض إنتاج بنزين 80، والذى يعد الأقل جودة، من بين المواد النفطية.

وأشار وزير البترول، الدكتور طارق الملا، إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية وذلك بحلول عام 2023.