/656594/اسلام-فخري-بديلا-من-سامح-عبدالعزيز-في-إخراج-مسلسل-رمضان-كريم-2

بدأ صناع العمل لتصوير الجزء الثانى من مسلسل «رمضان كريم» بداية من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في عام 2017.

دوت الخليج يرصد تغيرات في مسلسل أبو العروسة

وكان قد انتشرت أنباء بتصوير الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» بنفس أبطال الجزء الأول مع إضافة بعض العناصر الجديدة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن سوى الفنان محمد محمود الذي أكد تعاقده بالفعل على العمل، فضلا عن ترشيح الفنان صلاح عبدالله ، ليجسد دور الراحل محمد الجندي ضمن أحداث المسلسل.

تغييرات مسلسل رمضان كريم

وحدث عدد تغييرات في العمل اذ تم إبدال المخرج سامح عبد العزيز بالمخرج اسلام فخري، كما كشف مصادر من داخل العمل عن استبعاد كلا من الفنانة روبي والفنان محمد سلامة من استكمال مشاهدهم في الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» وتأكد بشكل رسمي عدم مشاركتهما في الجزء الثانى من العمل الذي يكتبه أحمد عبدالله على هذا الأساس.

تفاصيل مسلسل رمضان كريم الجزء الأول

وكانت تدور أحداث الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم» بشهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرأ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.

وشارك في بطولتة المسلسل كلًا من روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي ونهى صالح وتأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

سيد رجب يستعد لتصوير الجزء الثالث من أبو العروسة

ويستعد أيضا الفنان سيد رجب بطل مسلسل«رمضان كريم» للبدء في التحضيرات الفعلية للجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” بعد عيد الأضحى، حيث انتهى مؤلف العمل هانى كمال من كتابة جزء كبير من الأحداث، على أن يتم إبرام التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بعد العيد حيث يعتمد الجزء الجديد على نفس فريق العمل.

تدور أحداث المسلسل حول عدد من المشاكل الاجتماعية من خلال الموظف البسيط الشريف عبد الحميد الذى لا يقبل الرشاوى ولديه مبادئ لا يتخلى عنها وزوجته سوسن بدر الموظفة التى تساند زوجها ولا تتركه، ولديهم 5 أولاد، فهم أسرة بسيطة لكنهم يحبون بعضهم، ويجاهد سيد رجب أن يربى أولاده على الأخلاق والمبادئ والتقاليد.

مسلسل "أبو العروسة" الجزء الأول والثانى قام ببطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.