/656595/حالة-اختناق-وفاة طفل-وشقيقته نتيجة حريق-في-شقة-سكنية-بالشرقية

شهد الحي الحادي عشر فى العاشر من رمضان بالشرقية، وفاة طفل وشقيقته، اليوم الأحد، نتيجة إندلاع حريق في شقة سكنية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة طفل وشقيقته نتيجة إندلاع حريق في شقة سكنية بالشرقية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إشارة من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بإندلاع حريق في وحدة سكنية بالحي الحادي عشر بمدينة العاشر من رمضان، بنطاق قسم شرطة ثالث العاشر.

حالة اختناق بسبب الأدخنة

وعلى الفور تمت السيطرة على النيران بمعاونة الأهالي، فيما عُثر على جثتي الطفلين «محمد»، 6 سنوات، وشقيقته «جودي»، 8 سنوات، داخل الشقة، وأتضح وفاتهما إثر حالة اختناق بسبب الأدخنة، وأن والدة الطفلتين وزوجها كانا خارج المنزل، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمتابعة الواقعة.

وفي سياق أخر نجحت رجال الحماية المدنية في القليوبية، في السيطرة على حريق إندلع بشقة سكنية بمنزل مكون من 4 طوابق وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

هذا وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بورود بلاغ من الأهالي نشوب حريق بشقة فى شارع عبد الفتاح بكري متفرع من شارع القناطر دائرة قسم شرطة قها.

سيارتي إطفاء

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لمناطق مجاورة وبالأنتقال والفحص أتضح أن العقار مكون من 4 طوابق ونشب الحريق بشقة بالطابق الثاني مكونة من ثلاث غرف ملك «أحمد ع ص»، 45 سنة تاجر خضروات ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق إندلع نتيجة حدوث ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وامرت النيابة العامة واستدعت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.