بـ «التوك توك»..بوسي شلبي تذهب لحضور فاعليات مهرجان الجونة بيومه الرابع

/656597/بـ-التوك-توكبوسي-شلبي-تذهب-لحضور-فاعليات-مهرجان-الجونة-بيومه-الرابع

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، الجمهور صورة لها رفقة الفنانة شذى حسون، خلال ذهابهما ع لريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة في يومه الرابع.

دوت الخليج يرصد ظهور بوسي شلبي على الريد كاربت بالتوك توك.

وعلقت بوسي شلبي على صورتها التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وظهرت بها مستقلة وسيلة مواصلات غير معتادة، قائلة : “رايحين الريد كاربت بالتوك توك”.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

ما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

وشهد اليوم الثاني لمهرجان الجونة توافد عدد كبير من النجوم بإطلالاتهم المثيرة والمتألقة في دورته الخامسة التي بدأت فاعلياتها مساء أمس الخميس من المقرر أن تنتهي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

وتوافد النجوم في اليوم الثاني على السجادة الحمراء لمشاهدة عرض الفيلم المغربى "على صوتك" المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، كما من المقرر عرض الفيلم المغربي كازابلانكا بيتس والمقام، فى قاعة بلازا للمؤتمرات، وكان أول الحضور الفنان نيكولا معوض وزوجته، وداليا البحيرى وزوجها رجل الأعمال حسن سامى، ثراء جبيل، المخرج أحمد شفيق، الفنان عصام السقا.

مهرجان الجونة السينمائي

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.