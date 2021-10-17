/656600/علاء-عصام-يتقدم-بطلب-إحاطة-لوزيرة-الصحة-بشأن-الإزدحام-بمواقع-تلقي-لقاح-كورونا

تقدم النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسبب الزحام الشديد امام مواقع تلقي تطعيم كورونا، موضحا أنه استهتار وتهاون بحياة المواطنين وسوء تنظيم .

دوت الخليج يرصد تقدم النائب علاء عصام بطلب إحاطة بشأن الازدحام فى اماكن تلقي لقاح كورونا

مراكز لقاحات كورونا

وأشار النائب علاء عصام فى طلب الإحاطة المقدم منه، إلى أن الزحام الشديد فى مواقع تلقي لقاح كورونا بسبب التنظيم السئ، يتسبب فى مخاطرة كبيرة على صحة المواطن، موضحا أن شكاوي المواطنين رصدت بالفديو والصور زحام شديد بموقع ارض المعارض بمدينة نصر، وغيرها من المواقع، مضيفا” وهوالامر الذي استدعاني توجيه طلب احاطة لوزيرة الصحة مطالبا بمناقشته فى لجنة الصحة”.

كما طالب بمسائلةالعاملين فى وزارة الصحة عن هذه المهزلة

هذا والتقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يزور حالياً محافظة أسوان، بأعضاء جمعية العبابدة والبشارية وكذلك قرية البقلة.

وقدم السيد جامع حسين شريف، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بتقديم الشكر لوفد التنسيقية، نيابة عن الشيخ هدل، على تلبية الدعوة للزيارة والتواصل مع أهل أسوان للاطلاع على مشاكلهم عن قرب والعمل على حلها وتوصيل صوتهم للقيادة السياسية.

حضر اللقاء عدد من أبناء القبائل والجمعيات ومنهم العبابدة، البشارية، الجعافرة، والأشراف، وعليقات، وكميلاب، وعدد من أبناء النوبة، وجمعية قوص، وجمعية دشنا، وجمعية نجع حمادي، وجمعية وادى النيل، وهلايل، والمسجد بلانه، وتم عرض العديد من المشاكل والتحديات التي يواجهها أهالي المحافظة، والتي تركزت على نقص العديد من الخدمات مثل الصرف الصحي ومياه الشرب، وأيضا مشكلة عدم توافر أطقم طبية بالعديد من الوحدات الصحية، وعدم توافر أمصال سموم العقارب.

وتم عرض مشكلة يعاني بها كثير من مناطق محافظة أسوان، وهى احتياجهم لتقنين بيوتهم، والتي تتواجد بأملاك الدولة ويقطنها آباءهم وأجدادهم من عشرات السنين.

وكذلك اشتكي أبناء المحافظة من عدم توافر فرص عمل للشباب، مما يضطرهم للعمل بالتنقيب العشوائي عن الذهب ويواجهون العديد من المطاردات نتيجة مخالفتهم للقانون، نظراً لعدم وجود نظام مناسب للتنقيب - على حد قولهم -، ويرون أن يتم عمل مجمع طواحين للتيسير عليهم. وأبدى كذلك أبناء المحافظة رغبتهم في تقليل شريحة الكهرباء التي يتم محاسبتهم بها، مراعاةً لمستوي الدخل، وأيضا الاستخدام العالي نظراً لارتفاع درجة الحرارة على مدار العام.

وتفاعل أعضاء وفد التنسيقية مع أبناء محافظة أسوان، وتم مناقشتهم في مشاكلهم وقضاياهم وأبدى أعضاء الوفد حرصهم على التواصل مع كافة طوائف الشعب المصري، ومعايشة التحديات من أرض الواقع والعمل على تذليلها.

وأكد أعضاء التنسيقية على أنه لا مجال لمخالفة القانون في ضوء الجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة المصرية لتأسيسها، وأنه لابد من مواجهة تحدياتنا ومشاكلنا في ضوء ثوابت وطنية، والعمل على حلها بما يحقق الحياة الكريمة التي ننشدها لكل المصريين. وتم التأكيد على أنه سيتم التنسيق لتوصيل صوتهم للمسئولين والعمل حل تلك المشاكل.