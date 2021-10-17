/656603/المتحدث-باسم-رئاسة-الوزراء-زيادة-أعداد-الجماهير-في-مسابقة-الدوري-المصري-يعتمد-على-الالتزام-وتطبيق-القواعد-الاحترازية-بشكل-جيد
أكد نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن قرار زيادة الجماهير خلال الفترة القادمة في بطولة الدوري المصري، سيكون رهن إلتزام الجماهير.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" عودة الجماهير للدوري المصري قرار أولي بتواجد 2000 مشجع، ونسعى لزيادة الأعداد خلال الفترة القادمة، ولكن لابد أن تكون بضوابط معينة".
وواصل" رابطة الأندية سيكون لها تواصل دائم مع وزارة الصحة من أجل طلب زيادة أعداد الجماهير في المباريات، والأهم هو موافقة الوزارة على الزيادة التي ستكون خلال الفترة القادمة، حال إلتزام الجماهير بالضوابط".
وأكمل" نجاح تواجد الجماهير بعدد 2000 مشجع سيكون هام لزيادة الجماهير في الفترة القادمة، ونراهن على وعي الجماهير من أجل التواجد بشكل مستمر خلال الفترة القادمة في مباريات الدوري المصري الممتاز ونتمنى نجاح التجربة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدث باسم رئاسة الوزراء: زيادة أعداد الجماهير في مسابقة الدوري المصري يعتمد على الالتزام وتطبيق القواعد الاحترازية بشكل جيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.