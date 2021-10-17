بإطلالة ناعمة.. ياسمين صبري ونجلاء بدر يتألقان في رابع أيام مهرجان الجونة..«صور»

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خطفت كلا من الفنانة ياسمين صبري والنجمة المصرية نجلاء بدر الأضواء، اليوم الأحد، برابع أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت فعاليته الخميس الماضي.

دوت الخليج يستعرض إطلالة النجمة نجلاء بدر والفنانة ياسمين صبري برابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

نجلاء بدر برفقة ياسمين صبري في رابع أيام مهرجان الجونة

نشرت بدر صورة برفقة ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، من مهرجان الجونة السينمائي، وعلقت عليها قائلة: "مساء جميل".

ظهرت ياسمين بفستان مشجر يمزج بين اللونين الأصفر والأخضر، واعتمدت مكياجًا بسيط يتناسب مع إطلالتها.

بينما أطلت نجلاء بدر بفستان كب أسود، مع وضع ميكاب جرئ أبرز أنوثتها.

عرض فيلم «ريش» ضمن فاعليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة

ومن جانبه، يعرض الفيلم العربي «الريش» الحائز على عدد كبير من الجوائز العالمية الليلة، ضمن فاعليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة في دورته الخامسة.

تفاصيل فيلم ريش

فيلم «ريش» تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.

ويعد الفيلم أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي، درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

وشهد اليوم الثاني لمهرجان الجونة توافد عدد كبير من النجوم بإطلالاتهم المثيرة والمتألقة في دورته الخامسة التي بدأت فاعلياتها مساء أمس الخميس من المقرر أن تنتهي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

وتوافد النجوم في اليوم الثاني على السجادة الحمراء لمشاهدة عرض الفيلم المغربى "على صوتك" المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، كما من المقرر عرض الفيلم المغربي كازابلانكا بيتس والمقام، فى قاعة بلازا للمؤتمرات، وكان أول الحضور الفنان نيكولا معوض وزوجته، وداليا البحيرى وزوجها رجل الأعمال حسن سامى، ثراء جبيل، المخرج أحمد شفيق، الفنان عصام السقا.