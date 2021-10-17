التعليم: تسليم الكتب المدرسية للترم الأول بعد سداد نصف المصروفات

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابا دوريا، أكدت فيه أنه يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسى الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، مع تفعيل القرار الخاص بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم بالإضافة إلى ما ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021.





وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين يندرجوا تحت فئات الإعفاءات من المصروفات الدراسية يحوز لهم التقدم ببحث اجتماعى لوزارة التضامن وتسليمه إلى الإخصائى الاجتماعى بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات " المصروفات". وأشارت إلى أن المسؤول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التى تندرج تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية، والمستندات الدالة على الإعفاء، وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة، لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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