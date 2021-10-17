أخبار مصرية

إنفوجراف - 86.1% من المصريين راضون عن تطوير قطاع الطرق

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محمد الحنبوصى 2021-10-17 19:38 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - الاستطلاع يأتى فى إطار الحرص على التعرف على رأى المواطنين فى هذا التطوير، كما أنه جرى خلال الفترة من 22 لـ 29 سبتمبر 2021.    

 


وأشار إلى أن الطرق أحدثت طفرة وحسنت ترتيب مصر العالمى فى العديد من المؤشرات، كما أن قطاع النقل شهد تطورًا بمعدلات قياسية، فالدولة أولت اهتماما بالغا بكل عناصر منظومة النقل.    

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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