إنفوجراف - 86.1% من المصريين راضون عن تطوير قطاع الطرق

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جدة - نرمين السيد - الاستطلاع يأتى فى إطار الحرص على التعرف على رأى المواطنين فى هذا التطوير، كما أنه جرى خلال الفترة من 22 لـ 29 سبتمبر 2021.
وأشار إلى أن الطرق أحدثت طفرة وحسنت ترتيب مصر العالمى فى العديد من المؤشرات، كما أن قطاع النقل شهد تطورًا بمعدلات قياسية، فالدولة أولت اهتماما بالغا بكل عناصر منظومة النقل.
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