المحلة تقيم قداس وصلاة الثالث على روح الأنبا كاراس

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الصلاة الآباء كهنة الكنيسة، وبعض من كهنة الإيبارشية، وعقب القداس أقيمت صلوات "الثالث" على روح الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، الذى توفى الأربعاء الماضى، وأقيمت صلاة الثالث كذلك فى كافة كنائس الإيبارشية، لاتاحة الفرصة لشعب الايبارشية فى المشاركة فى الصلاة.

كان الأنبا كاراس قد توفى، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر بلغ 63 سنة بعد أن قضى فى حياة الرهبنة 38 سنة منها ثمانى سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.