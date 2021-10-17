متحدث الحكومة: ربط تقديم الخدمات الرسمية للمواطنين بتقديم شهادة لقاح كورونا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت منذ عام في ترشيد الإنفاق الحكومى، مضيفا أن الحكومة طبقت كل قواعد ترشيد الإنفاق، وسيتم استمرار تطبيق هذه الإجراءات مجددا بسبب جائحة كورونا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، أن تطبيق قواعد ترشيد الاستهلاك لا تعنى الإخلال بالخدمات التي تقدم للجماهير، خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم، حيث لا يتم ترشيد الإنفاق، مشددا على أن كل من يستحق الترقية يتم ترقيته بالفعل.
وتابع المستشار نادر سعد، أنه تقرر إعادة فتح دورات المياه الملحقة بالمساجد، وكانت مغلقة ما يزيد على عام ونصف العام وفقا للإجراءات الاحترازية، متابعا: "من المقرر عدم السماح لأي موظف دخول العمل حتى يكون حاصلا على التطعيم بداية من 15 نوفمبر.. وكذلك ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بتقديم شهادة اللقاح بداية من أول ديسمبر المقبل، ولن يكون مسموحا بدخول الطلاب لأي جامعة إلا إذا كان متلقى جرعة أولى من لقاح كورونا من أول شهر نوفمبر".
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