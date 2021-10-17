انت الان تتابع تفاصيل خبر حالة الطقس: إنخفاض كبير بدرجات الحرارة وأكثر المحافظات تعرضاً لسقوط الأمطار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وذلك لوجود نشاط للسحب المدارية على شمال البلاد، خلال الساعات الأخيرة من الليل مع وجود فرص لسقوط الأمطار، على مناطق متفرقة من البلاد.

واضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد حالة من إنخفاض فى درجات الحرارة وذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب إندفاع كتلة هوائية معتدلة قادمة من أوروبا إلي شمال أفريقيا، مسببة إنخفاض فى درجات الحرارة، والتى تؤثر على عدد من المناطق مثل المدن الساحلية ومحافظة القاهرة، وتتأثر بها أيضا محافظات شمال وجنوب الصعيد .

وأكدت الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس، أنه من المتوقع أن يسود خلال الأيام القادمة شبوه مائية فى الصباح وبالأخص علي الطرق الزراعية والأماكن القريبة من مسطحات المياه، لذلك ينصح للسادة المسافرين علي هذه الطرق توخى الحذر، أثناء السفر صباحا على هذه الطرق، بالإضافة إلي زيادة فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية .

بيان عن حالة الطقس ودرجات الحرارة بمحافظات الجمهورية

القاهرة 30 – 21

شبين الكوم 30 – 21

طنطا 29 – 21

دمنهور 29 – 20

الاسكندرية 27 – 20

مرسي مطروح 26 – 18

السلوم 26 – 19

سيوة الصغري 30 – 17

يورسعيد 28 – 23

دمياط 28 – 23

الزقازيق 30 – 21

الاسماعيلية 31 – 21

السويس 31 – 21

العريش 28 – 22

رفح 28 – 22

راس سدر 29 – 20

نويبع 33 – 26

طابا 29 – 21

سانت كاترين 28 – 16

الطور 30 – 23

شرم الشيخ 35 – 25

الغردقة 34 – 25

مرسي علم 34 – 24

الفيوم 34 – 21

بني سويف 34 – 20

المنيا 34 – 20

حالة الطقس فى أسيوط 35 – 20

فى أسيوط 35 – 20 سوهاج 37 – 22

قنا 39 – 24

الاقصر 39 – 24

أسوان 41 – 26

أبو سمبل 39 – 26

الوادي الجديد 38 – 22

شلاتين 38 – 24

أبو رماد 37 -22

حلايب 33 – 24

وسوف ننشر لكم متابعة مستمرة عن حالة الطقس، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وخريطة سقوط الأمطار.