/656604/بعد-توقف-المباراة-وإنقاذ-قلب-مشجع-توتنهام-يفوز-على-نيوكاسل-بالدوري-الإنجليزي

إنتهت منذ لحظات مباراة فريق توتنهام أمام نظيرة نيوكاسل يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وارتفع رصيد نادي توتنهام بهذا الفوز إلي النقطة رقم 15 محتلاً بها المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد نادي نيوكاسل يونايتد عند النقطة رقم 3 في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وسجل فريق نيوكاسل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، عن طريق كالوم ويلسون.

وجاء هدف التعادل لصالح توتنهام في الدقيقة الدقيقة السابعة عشر من عمر اللقاء، عن طريق تاتغي ندومبيلي، وسجل هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة الـ 45 عن طريق الكوري الجنوبي هيونج مين سون.

ثم أضاف فريق نيوكاسل يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 88 من عمر المباراة عن طريق اللاعب إيريك داير بعدما أخطئ الكرة في مرماة وتتنهي النتيجة بنتيجة ثلاثة أهداف لتوتنهام مقابل هدفين لنيوكاسل يونايتد

توقف المباراة

توقفت أحداث مباراة نيوكاسل وتوتنهام هوتسبيرج، في الدقيقة الـ 42 من عمر المباراة، بسبب تعرض أحد مشجعي المباراة لأزمة قلبية في مدرجات اللقاء.

وحرص حكم المباراة على توقف المباراة وتوجه لاعبي الفريقين لغرفة الملابس، وتوجه طاقمي الجهاز الطبي للفريقين إلى المدرجات لتقديم الإسعافات الأولية للمشجع.

وانطلقت صافرة استكمال المباراة بعد توقفها نا يقارب من 20 دقيقة والإطمئنان على حالة المشجع، ليواصل اللقاء أحداثة بين توتنهام ونيوكاسل يونايتد، لمدة 7 دقائق من الشوط الأول.

وتوقفت المباراة وتوتنهام يتقدم على أصحاب الأرض، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بالرغم من افتتاح نيو كاسل بالتسجيل في اللقاء.

ويجمع لقاء اليوم بين توتنهام وهوتسبيرج ونيوكاسل، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الغنجليزي الممتاز، على ملعب نيوكاسل.

تشكيل توتنهام في المباراة:

حراسة المرمي: لوريس.

خط الدفاع: روميرو، داير، رويال، ريجيلون.

خط الوسط: هويبييه، سكيب، ندومبيلي.

خط الهجومالهجوم: لوكاس، سون، كين.

تشكيل نيوكاسل في المباراة:

في حراسة المرمى: دارلو.

خط الدفاع: ريتشي - كلارك - لاسيليس - مانكييو

خط الوسط: جولينتون - لونجستاف - هايدن

خط الهجوم: ويلسون - ويلوك – ماكسيمين

ويحتل نيوكاسل المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد توتنهام في المركز السابع بعد أن جمع 12 نقطة.