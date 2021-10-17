/656607/تعرف-علي-تشكيل-برشلونة-الرسمي-لمواجهة-فالنسيا-بالدوري-الإسباني

أعلن المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني رونالد كومان عن التشكيل الرسمي لفريقة استعداداً لخوض مباراة فالنسيا في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد تشكيل الفريق الكتالوني تواجد اللاعب الشاب جافي في قيادة الخط الأمامي بجوار الهولندي ممفيس ديباي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت, علي القناة رقم1.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: بيكيه – ديست – ألبا- إيريك.

الوسط: بوسكيتس – دي يونج – وجافي.

الهجوم: فاتي – ديباي سيرجيو.

ويحتل فريق برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة من سبع مباريات.

علي الجانب الأخر فيقع فريق فالنسيا في المركزالثامن بنفس عدد النقاط 12 نقطة من سبع مباريات.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني تواجد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو للمرة الأولي في القائمة منذ إنضمامة إلي الفريق.

بيدري

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد لاعب خط الوسط المهاجم، بيدري، لمدة خمسة سنوات والذي يمتد إلى عام 2026، بقيمة عقدشرط جزائي مليار يورو.

ويستهدف نادي برشلونة تجديد عقود نجومه الشباب وعلى رأسهم بيدري وأنسو فاتي وجافي، لتكوين فريق قوي في المستقبل، وخصوصا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مجانا.

ويعتبر بيدري "18 عاما" من العناصر الواعدة في برشلونة، حيث انضم للفريق الموسم الماضي، قادما من لاس بالماس، ونجح في أن يصبح أساسيا في صفوف "البلوغرانا" ومنتخب إسبانيا الأول، وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور".

نتيجة مباراة برشلونة واتليتيكو:

تمكن فريق أتلتيكو مدريد الفوز على برشلونة، في قمة مباريات الجولة الثامنة بهدفين مقابل لا شئ.

وتمكن أتلتيكو مدريد أن يحقق الفوز بأهداف توماس ليمار ولويس سواريز، ليصعد للنقطة رقم 17 ويتصدر الليجا رفقة ريال مدريد الذي يحمل نفس الرصيد مع تبقى مباراة في هذه الجولة للملكي.