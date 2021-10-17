/656608/دينا-عبد-الكريم-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-ضعف-البنية-التحتية-فى-مناطق-التجمع-الخامس-والرحاب

تقدمت النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس الواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، بشأن عدم التنسيق بين الوزرات المعنية والانقطاع المستمر للمياه فى مناطق التجمع الاول والثالث والخامس ومدينة الرحاب، بسبب مشاكل البنية التحتية التي ورثتها الحكومة منذ عهود.

دوت الخليج يرصد تقدم دينا عبد الكريم بطلب احاطة بشان ضعف خدمات البنية التحتية فى التجمع الخامس والرحاب

البنية التحتية

وطالب النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، فى طلب الاحاطة المقدم منها:

1-خطة الحكومة متمثلة فى وزارة التنميةىالمحلية لتحديث خطوط التغذية والصرف الصحي والتي تتابع إنمها بالفعل . 2- التنسيق بين الوزرات التنمية المحلية والكهرباء والنقل لإنهاء النزيف المستمر لميزانية الدولة وتكسير الطرق وتكرار انقطاع الخدمات جراء تلك الخطط .

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، باستثناء مادة وحيد وهي المادة 17 بحسب مارصدها دوت الخليج خلال المناقشات.

ومن المقرر أن يعاود البرلمان مناقشة المادة المتبقية من مشروع القانون، على أن يتم استكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.