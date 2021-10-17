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/656610/النائبة-سحر-طلعت-تفوز-بلقب-بطلة-إفريقيا-في-الرماية-لعام-2021-2022ووزير-الرياضة-يشيد-بمستوى-لاعبى-مصر
بمنافسات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية
فازت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بلقب بطلة إفريقيا في الرماية لعام 2021-2022، وذلك فى ضوء منافسات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية والتي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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وشهد ختام البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي للرماية، ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة في البطولة وبعض رؤساء الشركات الراعية.
بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية 3مستويات حيث تتضمن بطولة الجائزة الكبرى وحصلت فيها النائبة سحر طلعت على ميدالية فضية، وبطولة إفريقيا حيث حصلت فيها النائبة سحرطلعت على ميدالية فضية، وكانت الفائزة الأولى بها إنجليزية الجنسية ففازت طلعت بلقب بطلة إفريقيا في الرماية هذا العام ٢٠٢١/٢٠٢٢ )، وأيضا المتسوى الثالث فردى وفرق، حيث حصلت طلعت بالفردى على الميدالية البرونزية، وبالفرق على الميدالة الذهبية.
النائبة سحر طلعت تفوز بلقب بطلة إفريقيا في الرماية لعام 2021-2022..ووزير الرياضة يُشيد بمستوى لاعبى مصر
بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية تضمنت مشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية، حيث أشاد وزير الشباب والرياضة بأداء اللاعبين المصريين في البطولة وتحقيقهم للعديد من الميداليات بما يعكس تطور رياضة الرماية المصرية، مثنيا على التنظيم المتميز لكافة فعاليات البطولة، والتنسيق المتناغم بين الوزارة واللجنة المنظمة واتحاد الرماية بما ساهم في خروج البطولة في أفضل صورة استكمالا للنجاحات التي تحققها الدولة المصرية في استضافة البطولات الدولية.
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