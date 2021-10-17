«ستظل في قلوبنا».. سمير غانم يحضر مهرجان الجونة على جاكيت محمود الليثي

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حرص الفنان الشاب محمود الليثي على تخليد ذكرى الفنان الراحل سمير غانم وتواجد روحه بينهم خلال فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

دوت الخليج يرصد تخليد الفنان محمود الليثي لذكرى الراحل سمير غانم بمهرجان الجونة السينمائي.

محمود الليثي بجاكيت فطوطة على الريد كاربت

ظهر محمود الليثي ببدلة بيضاء مرسوم عليها صورة النجم الراحل سمير غانم بشخصيته فطوطة، وذلك خلال حضوره العرض الخاص لفيلم ريش ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي.

عرض فيلم «ريش» ضمن فاعليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة

ومن جانبه، يعرض الفيلم العربي «الريش» الحائز على عدد كبير من الجوائز العالمية الليلة، ضمن فاعليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة في دورته الخامسة.

تفاصيل فيلم ريش

فيلم «ريش» تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.

ويعد الفيلم أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي، درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.