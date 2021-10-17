/656612/شركة-تذكرتي-لم-نحدد-أسعار-حضور-المباريات-حتى-الآن-والدرجة-الثالثة-لن-تكون-بـ-150-جنية-كما-أشيع

أكد أحمد عبادة، مدير العمليات بشركة تذكرتي، أنه سعيد بقرار عودة الجماهير لبطولة الدوري خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "سيتم السماح بحضور 2000 مشجع، الحجز عن طريق شركة تذكرتي، وبحجز ببطاقة المشجع، ومن قام بالتسجيل في أمم أفريقيا 2019 لن يحتاج للتسجيل من جديد".

وواصل" التحديث الجديد فقط هو أن يكون المشجع المتواجد في المباراة لابد أن يكون قد حصل على لقاح فيروس كورونا، والدخول للاستاد سيكون مرتبط ببطاقة المشجع، وسيتم تغيير بطاقة المشجع لتتواكب مع الحدث حاليا".

وزاد" لم يتم تحديد أسعار تذاكر دخول المباريات خلال الفترة القادمة ولن تكون تذكرة الدرجة الثالثة بقيمة 150 جنية كما أعلن، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة القادمة أمام الجميع عبر الصفحة الرسمية".

واختتم" الحصول على بطاقة مشجع، يتم عن طريق الموقع الرسمي لشكرة تذكرتي، ودفع قيمة البطاقة يكون إلكتروني، ويتم إستلام التذكرة عن أقرب منفذ معتمد معش ركة تذكرتي".

أحمد دياب: سيتم التنسيق مع شركة «تذكرتي» من أجل دخول الجماهير للملاعب المصرية بالدوري الجديد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة أندية الدوري المصري، أن بداية عودة الجماهير للملاعب المصرية سيكون بعدد 2000 مشجع لكل الأندية المشاركة في بطولة الدوري المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "المحور" سيتم التنسيق مع شركة تذكرتي من أجل التسنيق حول عودة الجماهير للملاعب خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك متابعة مع الأندية حول ضوابط وكيفية دخول الجماهير للملاعب".

عودة الجماهير

وزاد" سيتم إعلان كل مواعيد بطولة الدوري المصري حتى بداية فترة التوقف لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بالكاميرون، وسيتم تسكين المواعيد المتبقية بعد نهاية أمم أفريقيا ومعرفة الجدول الجديد للأجندة الدولية ثم إعلان المواعيد النهائية للبطولة".

وتابع" سيتم إذاعة مبايرات الدوري المصري الموسم القادم بتقنية "إتش دي" وتنقل المباريات لأول مرة خلال هذا الموسم وايضا سيكون هناك 10 كاميرات لنقل المباريات كحد أدنى".

واختتم" لن يتم تأجيل أي مباريات لفرق الدوري المصري خلال الفترة القادمة، ونبحث عن إنهاء البطولة في الموعد المحدد من أجل تنظيم البطولات القادمة".